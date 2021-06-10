Лесной, Свердловская область, , 08:06 — REGNUM У автобуса, въехавшего утром 10 июня в людей на остановку в городе Лесной Свердловской области, могли отказать тормоза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что эти данные являются предварительными. Также известно, что на остановке находились сотрудники местного комбината, которые добирались до места работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП шесть человек погибли, а ещё несколько получили травмы. Прокуратура ведёт проверку по факту ДТП. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений в связи с этой аварией.

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