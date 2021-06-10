Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Очередное обновление многопользовательской игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) решило проблему слишком сильных ботов (персонажи, управляемые искусcтвенным интеллектом игры). Об этом 10 июня сообщает портал Kotaku.

В описании к патчу 12.1 разработчики пояснили, что они изменили настройки, отвечавшие за «общую силу и эффективность ботов в бою против игроков». Они добавили, что внимательно следят за отзывами геймеров и в случае необходимости будут вносить дополнительные изменения.

Отмечается, что боты стали менее меткими, а время их реакции было увеличено. Кроме того, расстояние, с которого управляемые игрой персонажи начинают вести автоматическую стрельбу, также было уменьшено.

Напомним, боты были добавлены в PlayerUnknown's Battlegrounds в мае 2020 года. После релиза обновления игры, которое вышло 26 мая 2021-го, геймеры стали жаловаться, что роботы стали «терминаторами», демонстрирующими невероятную реакцию и меткость стрельбы.

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