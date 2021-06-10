Чебоксары, , 08:03 — REGNUM По делу о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» продлили период расчёта с кредиторами первой очереди, при этом без увеличения процента удовлетворения. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

АСВ проинформировало о продлении с 8 июня по 8 декабря 2021 года срока расчётов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов «Чувашкредитпромбанка». Речь идёт об удовлетворении 95,19% суммы установленных требований.

Отметим, что в марте 2021 года было заявлено об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди с 84,87% до 95,19% суммы установленных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. Очередное судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 20 июля 2021 года.

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