Уфа, , 08:03 — REGNUM Грунт размыло под мостом в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что ночью 10 июня спасатели Уфы получили сообщение, что из-за сильного дождя под Бельским мостом размыло грунт (ПГС). При этом он засыпал дорогу по всей ее ширине.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что опоры моста повреждены не были. К счастью никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устраняют последствия данного происшествия. На месте работают пять самосвалов и два погрузчика.