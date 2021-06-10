Лесной, Свердловская область, , 08:00 — REGNUM В городе Лесном Свердловской области прокуратура ведёт проверку по факту ДТП с участием муниципального автобуса, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

На место происшествия выехал для координации действий правоохранительных органов зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев. А прокурор региона Борис Крылов взял проведение проверки на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 10 июня. Автобус въехал в остановку.

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