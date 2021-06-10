Кемерово, , 07:59 — REGNUM Санкт-Петербургский монетный двор сегодня, 10 июня, приступил к чеканке юбилейной монеты номиналом 3 рубля, посвященной 300-летию Кузбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что монета из серебра высшей пробы диаметром 39 мм весит 31,1 граммов. Всего будет выпущено три тысячи штук.

На реверсе монеты расположены рельефные изображения контура Кемеровской области, логотипа празднования 300-летия Кузбасса, монумента «Золотая Шория», горнолыжного курорта «Шерегеш», Барнаульских ворот Кузнецкой крепости; изображения, олицетворяющие промышленную мощь региона, выполненные в рельефе и технике лазерного матирования. На аверсе — Государственный герб Российской Федерации, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», проба сплава «Ag 925», номинал монеты «3 рубля» и год выпуска — «2021г».Приобрести памятную монету можно будет в филиалах «Газпромбанка», «Азиатско-Тихоокеанского банка» и «Россельхозбанка» по всей стране. Средняя рыночная стоимость — от 3,5 до 5,5 тысяч рублей.