Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Директива Пентагона, в которой прописана реализация ряда инициатив по противодействию Китаю, одобрена главой минобороны США Ллойдом Остином. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмеченные в документе инициативы были представлены специальной рабочей группой Пентагона, которая была сформирована в феврале по распоряжению главы Белого дома Джо Байдена.

Несколько пунктов директивы предполагают усиление сотрудничества США с союзниками и партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе. Содержание части документа засекречено.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Пентагоне объявили, что процессы в Индо-Тихоокеанском регионе должны стать основным направлением для работы ведомства.

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