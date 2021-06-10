Пермь, , 07:58 — REGNUM В Перми суд обязал министерство здравоохранения региона пожизненно обеспечить ребенка-инвалида лекарством, сообщает прокуратура, ставшая инициатором иска.

Ранее в ведомство поступила жалоба от жительницы краевой столицы на отказ, вынесенный комиссией минздрава, в обеспечении ребёнка с тяжёлым генетическим заболеванием лекарственным препаратом. Аргументом чиновников стало то, что лекарство не указано в Стандарте медицинской помощи по данному заболеванию и отсутствует в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Между тем, ребенок ежедневно нуждается в применении лекарства в составе постоянной базовой терапии заболевания по жизненным показаниям.

Прокурор в судебном порядке потребовал от минздрава выдачи льготного рецепта пожизненно. Суд удовлетворил иск в полном объеме. В настоящее время ответчик организовал конкурсные процедуры по закупке лекарства и передаче его семье ребенка-инвалида.