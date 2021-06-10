Чебоксары, , 07:53 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» имущество филиала предприятия в Новочебоксарске выставлено на торги тремя лотами. Начальная цена лотов составляет 106,5 млн рублей, 18,2 млн рублей и 37 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Движимое и недвижимое имущество Новочебоксарского АТП расположено в Новочебоксарске по улице Коммунальная. Оно разбито для продажи на три части.

Начальная цена самого крупного лота составляет 106 553 228 рубля 24 копейки, шаг аукциона — 5%. В состав лота включены, в частности, административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, недостроенное одноэтажное здание, линия электроподогрева, эстакада-полигон, канализация, право аренды земельного участка площадью 36 714 кв. метров, движимое имущество.

Начальная цена второго лота составляет 18 271 527 рублей 20 копеек. В его составе, к примеру, маслозаправочный пункт, нежилое здание, открытая стоянка, право аренды земельного участка площадью 7535 кв. метров.

Начальная цена второго лота определена в размере 37 024 041 рубль. Он включает, в частности, закрытую и открытую стоянки, право аренды земельного участка площадью 10 680 кв. метров, тепловой узел, насосную установку, движимое имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» признан банкротом в сентябре 2018 года. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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