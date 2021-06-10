Петропавловск-Камчатский, , 07:51 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба камчатского филиала геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 48 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не фиксировалось. Жители Камчатки в дежурные службы также не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня землетрясения магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатского края. Его очаг находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 42 километра. Пострадавших не было.