Пекин, , 07:50 — REGNUM Китайские законодатели рассматривают поправки к закону об усилении надзора и управления безопасностью труда в экономике платформы, сообщает агентство Синьхуа.

Проект поправок к Закону о безопасности на рабочем месте был представлен 7 июня Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая на второе чтение.

В проекте говорится, что хозяйствующие субъекты в развивающихся отраслях, включая экономику платформы, должны совершенствовать и внедрять систему подотчетности за безопасность на рабочем месте для всех работников и выполнять обязательства по охране труда в соответствии с Законом о безопасности на рабочем месте и другими законами и нормативными актами в соответствии с их конкретными условиями.

Экономика платформы — это экономическая и социальная деятельность, которой способствуют цифровые платформы, как правило, онлайн-антрепренеры или технологические платформы.

В проекте говорится, что бизнес-операции сталкиваются с рядом проблем, таких как угрозы безопасности для потребителей газа в сфере общественного питания и других отраслях промышленности, а также незаконная передача строительных квалификаций и незаконный субподряд в строительных проектах, связанных с добычей полезных ископаемых, выплавкой металлов и опасными грузами.

Для решения таких проблем проектом предусмотрено, что подразделения предприятий общественного питания и других отраслей промышленности, использующие топливный газ, должны устанавливать устройства сигнализации о горючем газе и обеспечивать их нормальное использование.

Между тем, подразделения строительных проектов, связанных с добычей полезных ископаемых, выплавкой металлов и опасными грузами, должны улучшить управление безопасностью, и им не разрешается передавать строительные квалификации в любой форме, говорится в проекте.

В проекте также говорится, что более суровые наказания будут наложены на нарушителей безопасности на рабочем месте. Проект поправки был представлен Постоянному комитету ВСНП в первом чтении в январе и был опубликован для ознакомления с общественным мнением.