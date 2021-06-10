Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Энтузиаст выпустил дополнение к Red Dead Redemption 2, которое позволяет главному герою игры завести собаку. Об этом 10 июня сообщает портал PCGamesN.

Автором модификации (мода) Dog Companion является разработчик Shtivi. Стоит отметить, что дополнение даёт возможность игроку стать хозяином 15 различных животных, которых он встречает во время прохождения Red Dead Redemption 2.

Для того, чтобы получить питомца, геймерам нужно найти в игре интересующую их собаку, погладить её, а затем нажать на появившуюся подсказку. Мод можно скачать на странице портала Nexus Mods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Rockstar Games выпустит дополнение к Red Dead Online (онлайн-компонент Red Dead Redemption 2), которое позволит игрокам грабить лагеря и фермы. Разработчики объявили, что его релиз запланирован на «начало лета» 2021 года.

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