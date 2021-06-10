Барнаул, , 07:48 — REGNUM В Алтайский край идёт вторая волна паводка. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Степаненко. Его слова 10 июня цитирует пресс-служба правительства региона.

По словам чиновника, в ближайшее время может произойти некоторое повышение уровня воды на Чарыше, Ануе, Катуни, Бии и Оби.

Пока же уровень воды в Оби у Барнаула составляет 549 сантиметров и сохраняется тенденция к снижению, в микрорайоне Затон остаются частично подтопленными 95 приусадебных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня уровень воды в Оби составлял 560 сантиметров при критической отметке в 580 сантиметров. Были подтоплены порядка 100 приусадебных участков в Затоне.

Всего с начала сезона большая вода затронула 354 приусадебных участка, пострадал 31 жилой дом и 21 участок региональных дорог в 50 населенных пунктах, два автомобильных моста.

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