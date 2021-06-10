Пермь, , 07:47 — REGNUM Начальником управления жилищных отношений администрации Перми назначена Елена Чвилев. До этого она возглавляла отдел по работе с проблемными объектами в краевом управлении по реализации жилищных программ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, должность муниципального управления жилищных отношений стало вакантным в конце мая 2021 года, когда Наталья Киселева ушла в отставку. Временно исполняющей обязанности начальника управления была назначена заместитель главы ведомства Оксана Стукова.

Добавим, Елена Чвилева имеет диплом Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. академика Д. Н. Прянишникова по специальности «экономика и управление аграрным производством». Прошла путь от бухгалтера до начальника отдела и руководителя проекта в различных организациях.

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