Лесной, Свердловская область, , 07:45 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в связи с аварией, которая произошла с участием автобуса в городе Лесной. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Поручения адресованы правительству области и администрации города Лесной. Минздраву региона предстоит оказать пострадавшим всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, которая работает в Лесном. Уже принято оперативное решение о госпитализации пострадавших граждан в областные медучреждения. На место ЧП также вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф.

Кроме того, министерству общественной безопасности поручено быстро включиться в работу, а местным властям — организовать работу правоохранительных органов на месте аварии и помощь им.

Областной минтранс также будет при необходимости задействован для установления причин ДТП. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 10 июня. Автобус влетел в людей на остановке. Погибли шесть человек, также есть пострадавшие.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале в ДТП с автобусом погибли шесть человек