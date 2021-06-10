Лесной, Свердловская область, 10 июня 2021, 07:45 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в связи с аварией, которая произошла с участием автобуса в городе Лесной. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Поручения адресованы правительству области и администрации города Лесной. Минздраву региона предстоит оказать пострадавшим всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, которая работает в Лесном. Уже принято оперативное решение о госпитализации пострадавших граждан в областные медучреждения. На место ЧП также вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф.
Кроме того, министерству общественной безопасности поручено быстро включиться в работу, а местным властям — организовать работу правоохранительных органов на месте аварии и помощь им.
Областной минтранс также будет при необходимости задействован для установления причин ДТП. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 10 июня. Автобус влетел в людей на остановке. Погибли шесть человек, также есть пострадавшие.
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