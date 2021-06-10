Париж, , 07:43 — REGNUM Суд над жителем Франции, который дал пощечину французскому президенту Эммануэлю Макрону, состоится 10 июня. Об этом передает телеканал BFM.

По информации журналистов, мужчине предъявят обвинения сразу перед заседанием, которое проведут в ускоренном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня французский министр национального просвещения Жан-Мишель Бланке выступил с осуждением нападения на Эммануэля Макрона. Глава ведомства назвал случившееся «нападением на республику и демократию».

Лидеры оппозиционных политических сил Франции Марин Ле Пен («Национальное объединение») и Жан-Люк Меланшон («Непокоренная Франция») также осудили инцидент с президентом республики.

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