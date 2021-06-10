Владивосток, , 07:47 — REGNUM Темп роста доходов бюджета Владивостока за пять месяцев 2021 года составил 111,6% к аналогичному периоду 2020 года — в казну поступило 3,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в управлении финансов городской мэрии.

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Уточняется, что доля налоговых доходов составила 76,5%, неналоговых — 23,5%.

Большая часть налоговых поступлений городского бюджета (67,2%) — это налог на доходы физических лиц — 2,03 млрд рублей. Вторым по поступлениям (16,7%) является земельный налог — 506 млн рублей.

С начала года проведено 54 заседания межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике, рассмотрено 479 предприятий, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации — 249. Повысили уровень оплаты труда 135 предприятий, сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 30,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, городская дума Екатеринбурга утвердила корректировку муниципального бюджета.