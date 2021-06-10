Пермь, , 07:38 — REGNUM Депутатам Законодательного собрания Пермского края разрешили очные заседания. Изменение внесено в указ об антикоронавирусных мерах, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Согласно документу, очные заседания возобновят и представительные органы муниципальных образований региона. Для этого принимается соответствующее решение в установленном порядке.

Напомним, в Прикамье также разрешены массовые уличные мероприятия в честь Дня России и дня рождения Перми (12 июня). Остаются закрытыми ночные клубы. По-прежнему под запретом скопление людей в маленьких закрытых помещениях.

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