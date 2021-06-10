Пекин, , 07:35 — REGNUM Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало 7 июня план работы по стимулированию развития промышленного Интернета, по мере экономических преобразования и модернизации страны, сообщает агентство Синьхуа.

В плане перечислены конкретные задачи на 2021 год, включая углубление «промышленного интернета 5G+», стимулирование модернизации бизнес-сети и ускорение обновления сети промышленного оборудования.

К декабрю Китай намерен классифицировать 10 ключевых областей для «промышленного интернета 5G+», перечислить 20 сценариев применения и сформулировать индекс развития отрасли. Китай придает большое значение разработке своей стратегии «5G + промышленный интернет».

В докладе по работе правительства за этот год были обещаны усилия по развитию промышленного интернета, с целью помочь средним, малым и микропредприятиям повысить свой потенциал в области инноваций.