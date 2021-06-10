Токио, , 07:34 — REGNUM Научно-фантастическая игра Metal Unit выйдет на портативной консоли Nintendo Switch 17 июня 2021 года. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube-канале издательской компании NEOWIZ West.

Metal Unit представляет собой «пиксельный» 2D-платформер (для завершения уровня персонажу необходимо передвигаться по платформам), выполненный в стилистике меха (поджанр аниме, в котором главным атрибутом являются огромные человекоподобные роботы). Сюжет игры рассказывает о том, как человечество пытается освободить Землю от захвативших её монстров и машин.

Разработкой игры занимается студия JellySnow. Релиз Metal Unit на ПК состоялся 28 января 2021 года,

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть «утекла» дата релиза PS5-версии игры Star Wars Jedi: Fallen Order