Тюмень, , 07:33 — REGNUM В Тюменской области ведётся капитальный ремонт в трёх районных больницах. Деньги на работы выделены из федерального и областного бюджетов в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

В Армизонской районной больнице после ремонта появится консультация и отделение для детей. Сейчас детей принимают в приспособленном помещении жилого дома.

Абатскую больницу ремонтируют впервые за 40 лет. После сдачи объекта планируется на одном этаже разместить детскую консультацию, на другом — детское отделение.

В Бердюжской больнице ремонтируют терапевтическое, детское, приемное отделения, станцию скорой медицинской помощи, кабинеты поликлинического приёма, лабораторию и рентгенологическое отделение.

«Масштабы капитального ремонта глобальные. Все отделения временно перемещены в хирургический корпус стационара. Все службы функционируют в прежнем режиме», — сообщила заведующая Бердюжской больницей Елена Рыхлицкая.

Объекты планируется сдать до конца текущего года.