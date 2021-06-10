Красноярск, , 07:32 — REGNUM Красноярские мукомолы и хлебопёки получили очередные выплаты в сумме более 25 млн рублей — на покупку пшеницы, а также на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Меры направлены на сдерживание роста цен на муку и хлеб, сообщили в правительстве края.

«В апреле предприятия этой сферы получили почти 43 миллиона рублей, сейчас — ещё свыше 25 миллионов рублей. Благодаря мерам поддержки краевые мукомолы уже закупили более 38 тыс. тонн пшеницы — почти на четверть больше запланированного объёма. В свою очередь, наши хлебопеки реализовали в апреле-мае 1,3 тыс. тонн хлеба по сниженной цене», — уточнил заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Сергей Москаленко.

В целом в текущем году на поддержку красноярских мукомолов и хлебопёков из федерального и краевого бюджетов выделено около 92 млн рублей.

«Продукты первой необходимости должны оставаться доступными для всех жителей края и при этом быть качественными — это наш приоритет. Рост продовольственной инфляции сейчас идёт во всём мире, и задача федеральной и региональной власти — защитить население от удорожания базовых продуктов, в том числе за счёт стабилизации и снижения цен на муку и готовую продукцию», — отметил губернатор региона Александр Усс.

В Красноярском крае работают более 300 хлебопекарных и 26 мукомольных предприятий.