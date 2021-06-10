Владивосток, , 07:44 — REGNUM В Приморье на 1 июня численность зарегистрированных безработных составила 13,9 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 количество безработных снизилось на 45%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Безработица в России снижается быстрее плана — Белоусов

Самый низкий уровень безработицы отмечается в крупных городах: Владивостоке, Артеме, Большом Камне. Здесь уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%.

В наиболее крупных городах региона на одного незанятого гражданина приходится до десяти вакантных рабочих мест. Наибольшая потребность в работниках есть в строительстве, обрабатывающем производстве, сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Около 70% от общего количества заявленных вакансий — рабочие профессии.

«В органы службы занятости населения работодатели заявили более 68 тыс. вакантных рабочих мест», — добавили в минтруда и социальной политики Приморья.

Самыми востребованными остаются подсобные рабочие, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по благоустройству населённых пунктов. Среди служащих профессий популярны капитаны, агенты по закупкам и коммерческие агенты.

В целом, по мнению специалистов, ситуация на рынке труда в Приморье характеризуется как стабильная.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что снижение безработицы в России идет быстрее плана.