Пермь, , 07:18 — REGNUM В Перми начался снос Дома уездного земства по ул. Пермской, 66, который в конце XX был признан объектом культурного наследия. Нетронутой осталась только каменная стена первого этажа, сообщают СМИ.

Здание 1860 года постройки претерпело серьезный пожар в 2015 году, всех жильцов расселили. Сильно пострадал второй этаж, сделанный из дерева. Стоит отметить, власти планировали отреставрировать здание и отдать его под новую сцену Пермского ТЮЗа.

В мэрии пояснили, что дом передан в оперативное управление Пермскому театру юного зрителя. На объекте ведутся мероприятия для предотвращения обрушения здания. Здание будет воссоздано и приспособлено для сцены ТЮЗа.