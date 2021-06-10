Ульяновск, , 07:16 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 10 июня, начинаются мероприятия, посвящённые празднованию Дня России. Ключевым событием станет казачий фестиваль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Праздничные мероприятия будут проходить с 10 по 14 июня. Большая программа запланирована 12 июня — в частности, состоится несколько фестивалей.

В День России пройдут фестиваль оркестров народных инструментов и фестиваль «Книжная миля», где гостей ждут тематические экспозиции, мастер-классы, литературные игры и викторины.

В драматическом театре имени И. А. Гончарова запланирован творческий вечер в честь 80-летия со дня рождения и 55-летия сценической деятельности народного артиста России Алексея Дурова. В музее Аркадия Пластова пройдут мастер-класс, квест-игра, экскурсия и будет представлена программа выходного дня.

Также 12 июня выходит в прокат фильм «Архипелаг», который стал победителем Международного кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Ульяновской области открывается Всероссийский казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин». В нём примут участие творческие коллективы из 13 регионов. Основная программа будет представлена 12 июня.

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