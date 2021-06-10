Париж, , 07:11 — REGNUM Семь дней проведет на самоизоляции премьер-министр Франции Жан Кастекс, контактировавший с лицом, у которого выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 9 июля сообщило Agence France-Presse со ссылкой представителя французского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Он рассказал, что тест, который был сдан политиком, оказался отрицательным. В правительстве не стали уточнять, с кем именно контактировал премьер-министр. Отмечается, что Кастекс получил одну из двух прививок от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 мая Франция ввела обязательный карантин для всех, кто прибывает с территории Великобритании. Решение связано с угрозой распространения индийского штамма коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция введёт обязательный карантин для прибывающих из Великобритании