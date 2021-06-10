Москва, , 07:07 — REGNUM Самые большие зарплаты в январе-феврале 2021 года получали работники предприятий в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Москве. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Среднемесячная зарплата за два месяца в Чукотском АО составила 122,9 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком АО чуть ниже — 108,4 тыс. рублей. В Москве предприятия выплачивали в среднем 99,5 тыс. рублей. За ними следуют Магаданская область (98,6 тыс. рублей) и Сахалинская область (93,4 тыс. рублей).

Меньше всего в январе-феврале получали работники в Ивановской области (27,6 тыс. рублей), Дагестане (28,7 тыс.), Чечне (28,8 тыс.), Кабардино-Балкарии (28,9 тыс.) и Алтайском крае (29 тыс.).

Ранее Росстат сообщал, что реальная начисленная заработная плата в среднем по России в январе 2021 года снизилась на 28,9% по сравнению с предыдущим декабрём.

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