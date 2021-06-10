Москва, , 07:02 — REGNUM Минсельхоз РФ издал приказ «Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2021 — 2022 годах», который был зарегистрирован Минюстом 8 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал правовой информации.

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Приказом наложен запрет на вылов синего и камчатского крабов в подзоне Приморья до 31 декабря 2022 года. Исключение составляют научно-исследовательские и контрольные цели.

Также приказом до 31 декабря 2021 года наложен запрет на промышленный вылов наваги в Западно-Сахалинской подзоне.

До конца года закрыто промышленное рыболовство леща в Азовском море, включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской залив, залив Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, реку Протока, азовские лиманы Краснодарского края, в том числе лиманы Ейский, Бейсугский и Ахтарский.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство подвело итоги последнего аукциона по продаже инвестиционных квот на вылов глубоководных крабов. В выставленный на торги лот включены доли квот на добычу краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне, краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах.