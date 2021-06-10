Чебоксары, , 07:02 — REGNUM В Чувашии по итогам четырёх месяцев рождаемость сократилась на 2,6%, смертность выросла на 19,2%. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — апреле 2021 года в республике родились 3487 детей. Это на 92 меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Рождаемость сократилась на 2,6%.

Среди родившихся 1138 детей (32,6% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 1246 детей (35,7%) — вторыми в семьях, 827 детей (23,7%) — третьими, 268 детей (7,7%) — четвертыми и более.

Умерли за четыре месяца 6167 жителей Чувашии, что на 995 человек больше, чем было в январе — апреле прошлого года. Смертность возросла на 19,2%.

Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (в январе — апреле 2020 года — на 44,5%).