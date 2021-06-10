Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Кара Эллисон и Брайан Мицода присоединились к проекту «научно-фантастической сюжетной стратегической игры» The Fermi Paradox студии Anomaly. Об этом 10 июня сообщает журнал PC Gamer.

Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер, в котором рассказали о мире и цивилизациях The Fermi Paradox. Они также обратили внимание зрителей на особенности геймплея (игрового процесса), в рамках которого решения игроков в одном уголке галактики смогут оказать влияние на другой.

Геймерам нужно будет провести до десяти различных цивилизаций через различные исторические этапы: от элементарного выживания до первого контакта с другими формами жизни. Релиз игры в формате раннего доступа состоится 1 июля 2021 года.

Напомним, Кара Эллисон и Брайан Мицода ранее участвовали в разработке игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Мицоду уволили 16 июля 2020 года, Эллисон ушла из проекта в октябре 2020-го. Стоит отметить, что Брайан Мицода является одним из создателей оригинальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines.

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