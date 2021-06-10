Нейпьидо, , 06:57 — REGNUM Военный самолет разбился в регионе Мандалай в центральной части Мьянмы, сообщает Синьхуа.

По его данным, на борту воздушного судна находились более десяти человек. Пока информации о погибших или пострадавших не поступало. Другие подробности произошедшего также не предоставлялись. При этом государственный совет Мьянмы подтвердил факт крушения военного самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая самолет ВВС Нигерии разбился в международном аэропорту штата Кадуна. В результате происшествия погибли восемь человек.