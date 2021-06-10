Мехико, , 06:54 — REGNUM Тела еще трех горняков, которые погибли в результате обрушения породы на шахте в штате Коауила на севере Мексики, найдены спасателями. Об этом 9 июня передал телеканал Televisa со ссылкой на спасательные службы.

Ранее были обнаружены и извлечены трупы четырех шахтеров. Всего после ЧП 4 июня в шахте были заблокированы семь человек. Тело еще одного рабочего было найдено сразу после случившегося. Окончательная информация о причинах трагедии пока обнародована.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на угольной шахте в восточно-китайской провинции Шаньдун нашли тела трех горняков, которые оказались заблокированы после обрушения крыши 26 мая.

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