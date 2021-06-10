Пермь, , 06:55 — REGNUM В Кировском районном суде Перми рассматривается дело об утечке данных с Пермского порохового завода в США. Сотрудника оборонного предприятия обвиняют в том, что он скачал на служебный компьютер бесплатные ключи для активации Microsoft, что привело к передаче данных на американские сервера, сообщает портал properm.ru.

Факт утечки данных с порохового завода обнаружила служба собственной безопасности предприятия. Информация была передана в УФСБ, последовало возбуждение уголовного дела.

Работнику завода инкриминируют часть 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») и часть 4 стать 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»). Свою вину заводчанин не признаёт.

Выступивший в суде специалист в IT-безопасности, который проводил экспертизу компьютера и флешки с вредоносной программой, полагает, что серьезные данные с компьютера предприятия не передавались. Исходящий трафик очень маленький и длился две-три недели, а впоследствии сам прекратился.

В Перми может быть создан судебный прецедент и вынесено первое в России решение по уголовному делу о незаконной установке на компьютер вредоносного программного обеспечения на оборонном заводе.