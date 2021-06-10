Ульяновск, , 06:52 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска вынесен обвинительный приговор бывшей заведующей одного из детских садов, которой инкриминировали хищение 760 тыс. рублей бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствием установлено, что фигурантка уголовного дела организовывала приём на работу так называемых «мёртвых душ» (кастелянши, сторожа, дворника), присваивая начисляемую заработную плату. По данным правоохранителей, в результате с августа 2016 года по сентябрь 2020 года бюджету Ульяновска был причинён ущерб в размере 760 тыс. рублей.

Суд признал жительницу города виновной в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив 150 тыс. рублей штрафа. Кроме того, она на два года лишена права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области бывший главный бухгалтер одного из муниципальных предприятий Мелекесского района признана виновной в хищении 1,8 млн рублей. Ей назначено три года условного срока.

Подробнее: Экс-бухгалтера МУПа в Ульяновской области уличили в завышении зарплаты