Москва, , 06:52 — REGNUM Позиция России относительно проекта «Северный поток — 2» не изменится на фоне заявлений из Вашингтона о том, что Киеву необходимо возместить возникающие транзитные потери, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Таким образом российский дипломат прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США и Германия ведут диалог относительно возможных компенсаций Украине после завершения строительства трубопровода в обход её территории.

«Они (в США — ред.) глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — «Северный поток — 2» будет построен», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что «Северный поток — 2» после запуска станет элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что строительство газопровода будет завершено до конца 2021 года.

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