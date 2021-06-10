Москва, , 06:53 — REGNUM Представители российских и зарубежных СМИ, планирующие освещать IX Московскую конференцию по международной безопасности (MCIS), могут пройти аккредитацию, заполнив соответствующую форму на сайте Минобороны РФ. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба военного ведомства.

На повестку форума, который пройдёт в Москве 22−24 июня, вынесены проблемы, наиболее значимые при формировании взглядов на глобальную и региональную безопасность.

Минобороны РФ «Центральными темами для обсуждения станут современные угрозы и вызовы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, контроль над вооружениями, кибербезопасность и информационное противоборство, противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, военное и военно-техническое сотрудничество, транспарентность военной деятельности»

В сообщении отмечается, что в этом году для участия в московской конференции зарегистрировалось около 600 участников, представляющих более 100 стран мира. В их числе — министры обороны более 35 государств, а также главы международных организаций, представители академических кругов и экспертного сообщества.

Аккредитация представителей СМИ продолжится до 18 июня включительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционная, IX-я Московская конференция по международной безопасности состоится без участия прибалтийских стран.

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