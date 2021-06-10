Пекин, , 06:46 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено за 9 июня шесть новых локальных случаев заболевания COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, все случаи пришлись на провинцию Гуандун на юге страны. В тот же день на материке также было зарегистрировано 15 новых завозных случаев. Из них семь были зарегистрированы в Шанхае, три — в Гуандуне, два — в Шэньси и по одному — в Чжэцзяне, Сычуани и Юньнани.

Комиссия заявила, что никаких новых подозрительных случаев или новых смертей от опасной инфекции, связанных с этим заболеванием, зарегистрировано в стране не было.