Веллингтон, , 06:40 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили одного носителя коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что инфицированный прибыл в страну из-за границы, при этом ведомство пока затрудняется ответить, из какого государства прибыл заболевший. Теперь его поместили в карантинное учреждение города Окленда. Случаев локального распространения COVID-19 в Новой Зеландии не фиксировалось. Уточняется, что в течение последней недели на границе выявляют около двух носителей SARS-CoV-2.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 24 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2341 носителя SARS-CoV-2.