Петропавловск-Камчатский, , 06:39 — REGNUM На Камчатке с начала пожароопасного сезона службой «Охраны камчатских лесов» потушено семь лесных пожаров. Один из них был особо крупным — на его ликвидацию потратили шесть дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в правительстве края.

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Крупный пожар произошёл на землях лесного фонда Ключевского лесничества, где выгорело 1292 га. Возгорание произошло 1 июня. Тушение было осложнено сухой и ветреной погодой. На ликвидации пожара были задействованы вертолёт и вездеходная техника. Полностью пожар потушили только 6 июня. В настоящее время ведётся расследование, но предварительно специалисты назвали причиной пожара неаккуратное обращение с огнём.

Ещё пять возгораний в Елизовском, Мильковском и Ключевском лесничествах были незначительными — на площади от 0,02 до 0,41 га. Крупный пожар был ликвидирован в Корякском участков лесничестве, где огнём было охвачено более 56 га.

Как сообщало ИА REGNUM, перехода огня от природных пожаров на населённые пункты в Якутии не допущено. 10 июня продолжается тушение 16 возгораний.