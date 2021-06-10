Вашингтон, , 06:38 — REGNUM В сети появилась информация о дате выхода улучшенной версии Star Wars Jedi: Fallen Order для консоли PlayStation 5. Об этом 10 июня сообщает портал Wccftech.

Инсайдеры сообщили, что некоторые розничные магазины Великобритании уже получили физические копии игры. Отмечается, что PS5-версия Star Wars Jedi: Fallen Order будет официально анонсирована завтра, 11 июня 2021 года. Пока нет информации о том, представит ли в этот же день Electronic Arts вариант для консолей Xbox Series X/S.

Напомним, ранее Electronic Arts подтвердила информацию о том, что студия Respawn Entertainment выпустит улучшенную версию Star Wars Jedi: Fallen Order для новых консолей Microsoft. Релиз оригинальной игры состоялся 15 ноября 2019 года.

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