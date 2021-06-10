Пекин, , 06:38 — REGNUM Индекс потребительских цен Китая (CPI), основной индикатор инфляции, вырос на 1,3% в годовом исчислении в мае, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 9 июня агентство Синьхуа.

Рост был быстрее, чем 0,9% в годовом исчислении в апреле, что в основном связано с более сильным переносным эффектом изменений цен в прошлом году, сказал, старший статистик бюро Дун Лицзюань. Эффект переноса внес 0,7 процентных пункта в рост индекса, в то время как новый рост цен внес 0,6 процентных пункта, показали данные бюро.

Согласно данным, цены на продовольствие выросли на 0,3% в годовом исчислении в мае, обратив вспять снижение на 0,7% в апреле, что привело к росту потребительской инфляции на 0,05 процентного пункта.

В месячном исчислении индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента, а цены на продовольствие снизились на 1,7%, сократив снижение на 0,7 процентных пункта по сравнению с апрелем, показали данные бюро.