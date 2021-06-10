Тегеран, , 06:55 — REGNUM Национальная сборная Ирана по волейболу победила Соединенные Штаты в трех сетах подряд на 3-й неделе проведения Волейбольной лиги наций 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 июня.

Иран обыграл Соединенные Штаты в трех сетах подряд (25−19, 25−23, 25−23) на 3-й неделе Волейбольной лиги наций 2021 года.

Для мужчин это была пятая подряд победа на престижном турнире. Молодые иранские волейболисты выиграли все свои матчи за 2-ю неделю.

Сабер Каземи из Ирана блистал на протяжении всего матча, набрав 18 очков. Благодаря победе над США сборная Исламской Республики приблизилась на один шаг к вершине и вошел в пятерку лучших команд мира после Франции, Польши, Бразилии и Словении.

В общей сложности 32 лучшие национальные команды мира соревнуются на чемпионате VNL 2021 в Римини (Италия), чтобы продемонстрировать свои навыки для миллионов болельщиков по всему миру.