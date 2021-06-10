Ульяновск, , 06:35 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 10 июня, открывается Всероссийский казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В празднике примут участие творческие коллективы из 13 регионов. Впервые своё мастерство покажет коллектив из Луганской народной республики. Также выступят ансамбли из Мордовии, Татарии, Оренбуржья, Самарской, Саратовской и Нижегородской областей, Ставрополья, Адыгеи, Курской, Астраханской, Волгоградской и Калужской областей.

Фестиваль состоится с 10 по 12 июня и приурочен к празднованию Дня России. Он откроется с мастер-класса для руководителей коллективов, затем состоятся концерты в различных муниципальных образованиях.

12 июня будет работать площадка «Казачий курень», где представят реконструкцию казачьего быта. Также пройдёт праздничное шествие коллективов и гала-концерт.

Отметим, что казачий фестиваль проводится с 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске отметили национальные праздники Чуваши, Татарии и Мордовии. В 2022 году в регионе состоится федеральный татарский Сабантуй.

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