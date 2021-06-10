Тегеран, , 06:59 — REGNUM 9 июня министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что в ходе встречи с министром экономики Азербайджана между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании (МОВ) по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эслами подтвердил, что меморандум о взаимопонимании также предусматривает более эффективную работу коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Министр также отметил, что в ходе своего однодневного визита в Азербайджанскую Республику он посетил железные и автомобильные дороги в Астаре, Нахичевани и освобожденных территориях.

Министр дорог и городского развития сообщил, что Иран пытается завершить расширение автомагистрали Решт — Астара в направлении Баку, после открытия которой продолжительность поездки сократится всего до двух часов.