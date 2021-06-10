Берн, , 06:35 — REGNUM Версия об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане является очень маловероятной, заявил немецкий вирусолог Кристиан Дростен швейцарскому журналу Republik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«Мысль о лабораторной аварии лично мне кажется крайне маловероятной из-за множества нестыковок», — заявил он.

Дростен, исследовавший коронавирусы на протяжении нескольких лет, предполагает, что SARS-CoV-2 мог появиться в результате разведения животных или работы индустрии по переработке меха. При этом он подчеркнул, что пока в пользу лабораторной версии происхождения коронавируса нового типа он не видит убедительных доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что лидеры саммита G7 потребуют от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести новое расследование источника происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В частности, будет вновь поднят вопрос о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.