Тегеран, , 06:59 — REGNUM 9 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что новый раунд переговоров в Вене состоится в ближайшие дни. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о новом раунде венских переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Арагчи отметил, что переговоры достигли точки, когда некоторые ключевые вопросы должны быть решены в кратчайшие сроки.

Он подчеркнул, что, конечно, споры по этим вопросам не новы, и они касаются того, как стороны вернутся к соглашению.

Ранее Арагчи, который также возглавляет иранскую делегацию на переговорах в попытке возродить иранскую ядерную сделку 2015 года, заявил, что переговоры достигли хорошего прогресса, но ключевые вопросы все еще остаются нерешенными.

Пятый раунд венских переговоров между оставшимися сторонами сделки завершился по итогам десяти дней жарких дискуссий между участниками ядерной сделки. Делегации вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций.