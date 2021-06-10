Тегеран, , 07:00 — REGNUM 9-я партия российской коронавирусной вакцины «Спутник-V», включающая 100 000 доз, была доставлена в посольство Ирана в Москве и будет направлена в Тегеран 10 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 июня.

Вакцины будут отправлены в Тегеран через иранскую авиакомпанию Mahan. К настоящему времени в Иран было доставлено 900 000 доз вакцин «Спутник-V».

В феврале 2020 года Иран и Россия подписали контракт на закупку двух миллионов доз вакцин Sputnik V, а в конце мая был подписан еще один контракт на закупку 60 миллионов доз для вакцинации 30 миллионов иранцев, который планируется отправить в Иран с июня по декабрь 2021 года.

Российская вакцина Sputnik V была одобрена министерствами здравоохранения 60 стран с общей численностью населения 3 миллиарда человек. Более 30 стран уже начали вакцинировать свои страны при помощи данной вакцины.