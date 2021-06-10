Тегеран, 10 июня 2021, 07:01 — REGNUM 9 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подробно остановился на политике страны в отношении Ирака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Хатибзаде прибыл в Багдад и был встречен своим иракским коллегой Мухаммедом Саидом ас-Саххафом.
Он провел встречи с советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи, председателем Иракской коалиции за верховенство права Нури аль-Малики, лидером Исламского верховного совета Ирака (ISCI) Хумамом Хамуди и некоторыми суннитскими улеммами.
Хатибзаде обсудил всестороннюю поддержку иракского правительства, а также правовых и демократических процессов, основанных на воле иракского народа, парламентские выборы в Ираке, основания для всестороннего расширения связей между двумя странами, а также двустороннее сотрудничество в области культуры и средств массовой информации.