Тегеран, , 07:02 — REGNUM 9 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 81 519, причем 157 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 157 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 81 519», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 10 598 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1557 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 590 682 пациента из общего числа 2 990 714 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По имеющимся данным, 3584 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что на данный момент по всей стране было проведено 21 065 451 обследование на наличие вируса.