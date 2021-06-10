Тегеран, , 07:02 — REGNUM 9 июня генеральный директор таможенного управления иранской западной провинции Илам объявил, что стоимость товаров, экспортированных из пограничного пункта Мехран в Ирак, составила более 124 миллионов долларов за два месяца текущего года (начиная с 21 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Вес товаров составил более 280 000 тонн», — сообщил журналисту IRNA Рухолла Голами.

Он отметил, что строительные материалы, фрукты, пластмассовые изделия, изделия из стекла, бытовая техника и металлические изделия являются основными товарами, экспортируемыми в Ирак через пограничную таможню Мехрана.

Между тем, по его словам, на границе соблюдаются протоколы здравоохранения в качестве превентивной меры в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мехран, расположенный в 230 км от Багдада, является ближайшим приграничным городом Ирана к столице Ирака. Мехран находится в 85 км к юго-западу от провинции Илам.